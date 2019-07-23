Ким Чен Ын оценил новую подлодку КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракет малой дальности, май 2019 года Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракет малой дальности, май 2019 года
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракет малой дальности, май 2019 года
KCNA

Северокорейский лидер Ким Чен Ын побывал на месте нахождения новой подводной лодки КНДР и оценил ее. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Стоит отметить, что новая подлодка создана для того, чтобы справиться с задачами в операционной зоне Японского моря.

«Подлодка... построена для успешного выполнения военно-стратегического плана... в любых обстоятельствах», — передает ЦТАК.

Ким Чен Ын осмотрел лодку, узнал о ее боевом оружии и о данных.

По некоторым данным, лидер КНДР был удовлетворен тем, что он увидел.

Ранее в КНДР сочли встречу президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына «исторической».