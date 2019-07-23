Ким Чен Ын оценил новую подлодку КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын побывал на месте нахождения новой подводной лодки КНДР и оценил ее. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Стоит отметить, что новая подлодка создана для того, чтобы справиться с задачами в операционной зоне Японского моря.

«Подлодка... построена для успешного выполнения военно-стратегического плана... в любых обстоятельствах», — передает ЦТАК.

Ким Чен Ын осмотрел лодку, узнал о ее боевом оружии и о данных.

По некоторым данным, лидер КНДР был удовлетворен тем, что он увидел.

Ранее в КНДР сочли встречу президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына «исторической».