Появились подробности нарушения РФ воздушного пространства Южной Кореи
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Вскрылись новые подробности того, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство Южной Кореи, сообщает Yonhap со ссылкой на военных страны.
Как отмечается, самолет России два раза нарушил границу. В ответ на это истребители срочно вылетели ему навстречу и сделали предупредительные выстрелы, чтобы изменить траекторию его полета.
Сам инцидент произошел 23 июля в районе островов Токто над Японским морем.
В Южной Кореи заявили, что самолет России был в запрещенной территории около трех минут. Он нарушил международный договор.
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.