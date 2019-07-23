Появились подробности нарушения РФ воздушного пространства Южной Кореи

Вскрылись новые подробности того, что российский военный самолет якобы нарушил воздушное пространство Южной Кореи, сообщает Yonhap со ссылкой на военных страны.

Как отмечается, самолет России два раза нарушил границу. В ответ на это истребители срочно вылетели ему навстречу и сделали предупредительные выстрелы, чтобы изменить траекторию его полета.

Сам инцидент произошел 23 июля в районе островов Токто над Японским морем.

В Южной Кореи заявили, что самолет России был в запрещенной территории около трех минут. Он нарушил международный договор.

Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.