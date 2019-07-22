В Турции заявили о превосходстве С-400 над американскими Patriot

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Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу сравнил российские зенитные ракетные системы С-400 с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. Об этом сообщает NTV.

По словам дипломата, российские С-400 являются средствами обороны, которые должны свободно использоваться. Он не видит оснований для ввода Соединенными Штатами санкций в отношении турецкой стороны из-за их приобретения.

«Российские С-400 являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot», — заявил Чавушоглу.

Ранее он заявил, что системы С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года.