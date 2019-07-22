Названы сроки вывода С-400 на боевой дежурство в Турции

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Разгрузка российской системы С-400 на турецкой авиабазе под Анкарой, 12 июля 2019 года Разгрузка российской системы С-400 на турецкой авиабазе под Анкарой, 12 июля 2019 года
Разгрузка российской системы С-400 на турецкой авиабазе под Анкарой, 12 июля 2019 года
Turkish Defence Ministry/Reuters

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что системы С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года, сообщает ТАСС.

Ранее Главы МИД Турции и США обсудили ситуацию с С-400.

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