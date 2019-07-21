Российские военные могут вернуться в Венесуэлу
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Российские военные специалисты решили все задачи в Венесуэле, но могут вернуться в страну при необходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
По его словам, если в Венесуэле потребуются какие-то доработки российских военных, то они будут вновь отправлены в страну.
Замглавы МИД также заявил, что все идет от потребности. Он отметил, что не намерен бесконечно обсуждать вопрос о присутствии в стране военной техники и специалистов из России.
Ранее сообщалось, что Рябков встретился с Мадуро.