Российские военные могут вернуться в Венесуэлу

Российские военные специалисты решили все задачи в Венесуэле, но могут вернуться в страну при необходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По его словам, если в Венесуэле потребуются какие-то доработки российских военных, то они будут вновь отправлены в страну.

Замглавы МИД также заявил, что все идет от потребности. Он отметил, что не намерен бесконечно обсуждать вопрос о присутствии в стране военной техники и специалистов из России.

Ранее сообщалось, что Рябков встретился с Мадуро.