Украинские силовики в третий раз за сутки нарушили перемирие

Украинские силовики нарушили новый режим прекращения огня в Донбассе три раза в течение суток, заявили самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА «Новости».

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, треть им был обстрел населенного пункта Михайловка около18.30 (совпадает с мск).

Ранее сообщалось, что согласованное сторонами перемирие на Украине сорвано из-за обстрела села Новая Таврия на юге самопровозглашенной ДНР.