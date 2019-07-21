В Пентагоне сочли доктрину России вызовом концепции ядерного сдерживания США

В американском минобороны сочли, что военная доктрина России является вызовом концепции ядерного сдерживания Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замглавы Пентагона по политвопросам Джона Руда, российская сторона якобы наращивает тактическое ядерное оружие, в то время как Соединенные Штаты десятилетия не занимались производством новых ядерных вооружений. В настоящее время американская сторона занимается модернизацией средств, предназначенных для ядерного сдерживания.

«Мы считаем ⟨…⟩, [россияне] могут применять против США и их союзников небольшие ядерные вооружения без опаски столкнуться с адекватным ответом», — сказал Руд.

Он также еще раз объявил, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Россия хочет продолжить переговоры по вопросам стратегической стабильности и не планирует отказываться от них.