Бригада ВСУ выразила готовность дать России отпор в Чернобыле

В 61-й отдельной пехотной егерской бригаде ВСУ выразили готовность дать отпор войскам России в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом говорится на официальной странице бригады в фейсбуке.

Отмечается, что этот пост стал реакцией на данные о том, что военные России якобы присутствуют в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Белоруссии.

«Факт присутствия в настоящий момент проверяется», — говорится в сообщении.

Ранее в белорусском минобороны опровергли появившуюся в СМИ Украины информацию о том, что военные России якобы находятся в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения.