Силовики Франции используют писателей-фантастов для прогнозирования угроз

Минобороны Франции намерено нанять группу писателей-фантастов, которые будут прогнозировать угрозы для страны, передает ТАСС.

В документе с данной инициативой говорится, что оборонная политика страны нуждается в актуальном анализе грозящих опасностей.

Ведомство решило, что ему необходимо иметь команду из пяти авторов, которые будут отвечать за анализ разрушительных сценариев.

В Агентстве оборонных инноваций уточнили, что авторы займутся разработкой гипотез и адекватных ответов на самые невероятные угрозы.