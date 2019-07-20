Латвия сообщила об угрозе военных кораблей России

Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что к границе государства 20 июля подплыли два российских военных корабля. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что НВС Латвии зафиксировали суда России на территории латвийской эксклюзивной экономической зоны.

По их данным, в водах были замечены буксир «Евгений Хоров» класса «Горынь», тянувшем за собой десантный корабль «Мичман Лермонтов» класса «Дюгонь» российских ВС.

Ранее сообщалось, что за границей России проследили летательные аппараты из разных стран.