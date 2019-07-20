Иран открестился от задержания второго танкера Mesdar

Часть вооруженных сил Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявила, что не задерживала второй танкер Mesdar, который плыл под флагом Либерии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По данным СМИ, танкер не задерживали. Его лишь ненадолго остановили для проверки, после чего отпустили дальше.

«Весь экипаж в целости и сохранности», — уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе.

Уточняется, что танкер был задержан из-за того, что он якобы нарушил международные нормы. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.