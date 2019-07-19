Названо число россиян на задержанном Ираном британском танкере

Представитель британской компании-судовладельца Northern Marine Management заявил, что на борту задержанного Ираном в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero находится трое россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на борту находится 23 человека, которые являются гражданами несколько стран — Латвии, Филиппин, Индии и России.

Трое из них, уточнил представитель, являются гражданами России.

Ранее сообщалось, что на задержанном Ираном британском танкере есть россияне, однако точное их количество не было известно.

До этого стало известно, что Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе. Причиной этого стало то, что судно якобы нарушило международные нормы.