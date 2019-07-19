Бой американского и советского танков засняли на видео

Танковый бой между Abrams и Т-72М вблизи населенного пункта Бемово Пески в Польше попал на видео. Об этом сообщают РИА «Новости».

Отмечается, чтоо бй состоялся в рамках учений.

Уточняется, что танк Т-72М заменяла его лицензионная копия PT-91 Twardy. Эта модель танка стоит на вооружении стран СНГ, а также экспортировался в Индию, Иран и Ирак.

Также Abrams является основным боевым танком США, находящимся на вооружении у государств, включая Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии.