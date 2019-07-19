Трамп настаивает на сбитых беспилотниках Ирана

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что ВМС США сбили иранский беспилотник, который пролетал над Ормузским проливом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также советник при президенте Джон Болтон подчеркнул, что у властей США нет сомнений в том, что был сбит именно иранский беспилотник.

Ранее Иран заявил, что не терял дроны в Ормузском проливе.

До этого 18 июля Трамп сообщил, что корабль ВМС США сбил беспилотник, принадлежащий иранской стороне.

Отмечается, что это было сделано в целях самообороны.