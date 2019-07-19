Трамп настаивает на сбитых беспилотниках Ирана
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Президент США Дональд Трамп снова заявил, что ВМС США сбили иранский беспилотник, который пролетал над Ормузским проливом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также советник при президенте Джон Болтон подчеркнул, что у властей США нет сомнений в том, что был сбит именно иранский беспилотник.
Ранее Иран заявил, что не терял дроны в Ормузском проливе.
До этого 18 июля Трамп сообщил, что корабль ВМС США сбил беспилотник, принадлежащий иранской стороне.
Отмечается, что это было сделано в целях самообороны.