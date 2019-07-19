В Белом доме могут доказать, что сбили дрон Ирана

В Белом доме заявили, что у Соединенных Штатов есть «явные доказательства» того, что США сбили БПЛА Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что, если иранский беспилотник вновь приблизится к американским кораблям, то он будет сбит вооруженными силами США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник.

Якобы, по словам главы государства, беспилотник находился в примерно 900 метрах американского корабля в Ормузском проливе.

В ответ на это в МИД Ирана заявили, что государство не теряло беспилотников — «ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще».