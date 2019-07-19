Оборонке запретят госзакупки импортной продукции

Российское правительство намерено изменить систему доступа иностранной продукции к госзакупкам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпроторга.

Как отмечается, госзакупки импортной продукции могут быть запрещены только для оборонной отрасли.

Уточняется, что в других случаях будет применяться механизм «третий лишний» и ценовые преференции.

Как подчеркивается, механизм «третий лишний» вводит запрет на иностранную продукцию при участии в торгах как минимум двух товаров из России.

Что касается ценовой преференции для отечественной продукции, то на данный момент она составляет 15%.

Считается, что данные нововведения позволят унифицировать доступ иностранной продукции к госзакупкам