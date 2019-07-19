Украина хочет купить у Польши списанную военную технику
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Украина может приобрести у Польши ракетные катера ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, которые находятся в статусе списанных. Об этом сообщают «Известия».
Согласно полученной информации, представители военно-морских сил Украины уже провели осмотр катеров.
На данный момент решение о приобретении еще не принято.
Как отмечается, данные ракетные катера были списаны еще в 2013 году.
Ранее Министерство обороны Украины объявило о спуске на воду нового разведывательного корабля.