Украина хочет купить у Польши списанную военную технику

Украина может приобрести у Польши ракетные катера ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, которые находятся в статусе списанных. Об этом сообщают «Известия».

Согласно полученной информации, представители военно-морских сил Украины уже провели осмотр катеров.

На данный момент решение о приобретении еще не принято.

Как отмечается, данные ракетные катера были списаны еще в 2013 году.

Ранее Министерство обороны Украины объявило о спуске на воду нового разведывательного корабля.