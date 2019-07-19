Названы новые тайные тюрьмы в Мариуполе

Бывший сотрудник СБУ Украины сообщил новые сведения о тайных тюрьмах в Мариуполе. Об этом передает РИА «Новости».

По его информации, допросы и пытки устраивали в секретной тюрьме «библиотека».

Экс-офицер СБУ уточнил, что тюрьма состояла из нескольких отделений. По его словам, места заключения, кроме аэропорта, были расположены на базах батальона «Азов» в одной из школ и частных домов Мариуполя.

Кроме того, отделения «библиотеки» были в Городском отделе СБУ и УСБУ в Донецкой области.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады пытали и допрашивали людей.