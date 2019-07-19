Индия назвала условие сделки с Россией

Индия заявила о готовности сотрудничать с Россией в разработке истребителя Су-57, но только после того, как он покажет себя в деле, передает РИА «Новости».

Маршал ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что истребитель сначала должен поступить на вооружение российской армии.

Кроме того, стало известно, что Индия хочет перенять у российской стороны опыт применения авиации против террористов в Сирии.

Заявление было сделано в связи с предстоящими масштабными совместными учениями.