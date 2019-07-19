Турция припугнула ослаблением НАТО из-за российских C-400
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что американская сторона, приняв решение об исключении Анкары из программы по созданию истребителей F-35, рискует ослаблением НАТО.
Его слова передает NTV.
Он также добавил, что решение об исключении Турции из проекта незаконно.
США приняли решение об исключении Анкары из-за отказа турецкой стороны отменить покупку российских C-400.
Ранее американский президент Дональд Трамп дал комментарий в связи с поставками на турецкую территорию российских ЗРК С-400.