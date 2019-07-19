Турция припугнула ослаблением НАТО из-за российских C-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что американская сторона, приняв решение об исключении Анкары из программы по созданию истребителей F-35, рискует ослаблением НАТО.

Его слова передает NTV.

Он также добавил, что решение об исключении Турции из проекта незаконно.

США приняли решение об исключении Анкары из-за отказа турецкой стороны отменить покупку российских C-400.

Ранее американский президент Дональд Трамп дал комментарий в связи с поставками на турецкую территорию российских ЗРК С-400.