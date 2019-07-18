«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Военный эксперт Алексей Леонков назвал крылатую ракету глобальной дальности «Буревестник» российским «оружием возмездия» в ядерной войне. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, «Буревестник» способен разгромить все объекты гражданской и военной архитектуры страны агрессора.

Военный эксперт также предположил, что малогабаритная ядерная энергоустановка «Буревестника» основана на советских проектах ядерного авиационного двигателя (ЯАД).

Ранее сообщалось, что «Буревестник» успешно прошел испытания.