Трамп не исключил санкций против Турции за С-400

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что рассматривает введение санкций против Турции за покупку российских ЗРК С-400. Об этом пишет РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о санкциях, он заявил, что еще не принял решение относительно санкций против Турции, но рассматривает их.

При этом некоторое время назад, президент США сообщал, что не рассматривает введение санкций сейчас.

Ранее сообщалось, что США продолжит сотрудничество с Турцией, несмотря на ссору из-за С-400