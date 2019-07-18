«Скатертью дорога!»: Bloomberg о бросившей Запад Турции

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Когда на протяжении последних нескольких лет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган все более агрессивно выступал против США, Европы и НАТО, внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне призывал к терпению. Как замечает Bloomberg, выпады лидера касались в основном внутренней политики и были «небольшим неудобством», которое не стало бы для Запада причиной отказаться от Турции.

Как пишет издание, нужно признать, что в настоящее время Анкара фактически отказалась от Запада. Теперь действия Эрдогана соответствуют его риторике. Турция решила приобрести российские С-400, которые могут поставить под угрозу оборонную систему НАТО, а также усилила напряженность в отношениях с Европой, когда начала заниматься разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра. По мнению автора, эти действия являются «преднамеренными провокациями». Видимо, Эрдоган считает, что у Запада «кишка тонка» для того, чтобы наложить на Анкару санкционные ограничения.

Подчеркивается, что Турции придется столкнуться с санкциями. Евросоюз уже начал замораживать контакты со страной на высоком уровне и прекращать ее финансовую поддержку. В дальнейшем Европе следует наложить санкционные ограничения на компании, которые занимаются морским бурением на шельфе. Автор полагает, что США должны пойти еще дальше и обратиться к широкому спектру ограничительных мер. Происходящее ставит вопрос о том, могут ли члены НАТО рассматривать Анкару как надежного союзника. В заключении говорится о том, что Запад должен приготовиться двигаться дальше без Эрдогана.