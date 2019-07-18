Украину высмеяли за «рыбацкую лодку» на учениях с США

Китайское издание Sohu оценило совместные украинско-американские военные учения, которые недавно состоялись на юге Украины.

Отмечается, что со стороны США в них принимали участие эсминец с водоизмещением 8 тыс. т, оснащенный системой «Иджис», а со стороны Украины — бронированный артиллерийский катер с водоизмещением 50 т. При этом издание называет его «рыбацкой лодкой», которая была сделана страной самостоятельно впервые со времен холодной войны и предназначена для охраны приморской зоны. Автор замечает, что Соединенные Штаты не стремятся к примирению России и Украины, поэтому совместные с украинской стороной учения были нацелены на то, чтобы Киев оставался приверженным Западу.

Уточняется, что российскую сторону задело присутствие американских кораблей в Черном море и она была готова отреагировать на любую неожиданность во время маневров. Они могут усложнить процесс переговоров. Слова экспертов на Западе, которые хвалят Киев за то, что учениями он продемонстрировал России свою мощь, являются неубедительными, а действия Зеленского могут негативно отразиться на Украине.