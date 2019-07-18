Минобороны назвало фейком присутствие российских войск в Идлибе

В Минобороны России назвали фейком сообщение британского информационного агентства Reuters о якобы участии «сухопутных войск» и «специальных подразделений» России в боевых действиях в провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило в распоряжение «Газеты.ru».

Ранее британское агентство сообщило, что на северо-западе Сирии в боевых действиях принимают участие сухопутные войска и спецподразделения Вооруженных сил России.

В ведомстве назвали данную информацию «очередным фейком». Они добавили, что в Сирии не было и нет никаких сухопутных войск.

«В соответствии с российско-турецкими договоренностями 2017 года по периметру зоны деэскалации Идлиб размещены только наблюдательные посты российской военной полиции», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что наблюдательные посты совместно с военными из Турции наблюдают за соблюдением режима прекращения огня.