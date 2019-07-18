Иран захватил нефтяной танкер

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) произвел захват нефтяного танкера в Персидском заливе. Об этом сообщает PressTV.

Уточняется, что задержанное судно перевозило контрабандную нефть в размере около миллиона барралей.

Отмечается, что задержание произошло недалеко от острова Ларак.

Ранее сообщалось, что Иран захватил танкер ОАЭ за то, что судно якобы шло под флагом Панамы, когда КСИР принудил экипаж направить корабль в территориальные воды иранского государства.