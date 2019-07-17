Присутствие частных военных в Сирии возросло, заявил МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об увеличении численности сил частных военных компаний из Соединенных Штатов на фоне вывода войск США. Об этом информирует ТАСС.

Согласно данным Захаровой, численность персонала ЧВК в Сирии превышает 4 тыс. человек. Она уточнила, что наемники базируются в северо-восточных районах страны.

Как отмечается, персонал в Сирию перебрасывают «на автомобилях группами по 12-16 человек».

Захарова добавила, что во второй половине июня туда прибыли уже 540 человек.

Ранее сообщалось о том, что дроны напали на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.