«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза

Ледокол »Виктор Черномырдин» за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета «Ведомости».

Так, по данным источников, его стоимость выросла до 12 млрд руб.

ОСК заявляет, что при сохранении изначальной цены контракта ее убыток составит 4 млрд руб., отмечается издание со ссылкой на двух источников.

При этом стоимость подписанного в 2011 году контракта составляла 7,95 млрд руб. Таким образом, строительство обойдется ОСК минимум в 12 млрд руб.

«Виктор Черномырдин» является самым большим в мире неатомным ледоколом. Его строительство началось в 2011 году.