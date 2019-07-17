«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза

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Спуск ледокола «Виктор Черномырдин» на воду, кадр из видео Спуск ледокола «Виктор Черномырдин» на воду, кадр из видео
Спуск ледокола «Виктор Черномырдин» на воду, кадр из видео
Ilmar keller/YouTube.com

Ледокол »Виктор Черномырдин» за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета «Ведомости».

Так, по данным источников, его стоимость выросла до 12 млрд руб.

ОСК заявляет, что при сохранении изначальной цены контракта ее убыток составит 4 млрд руб., отмечается издание со ссылкой на двух источников.

При этом стоимость подписанного в 2011 году контракта составляла 7,95 млрд руб. Таким образом, строительство обойдется ОСК минимум в 12 млрд руб.

«Виктор Черномырдин» является самым большим в мире неатомным ледоколом. Его строительство началось в 2011 году.