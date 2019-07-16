ВСУ случайно уничтожили свои войска в Донбассе

Вооруженные силы Украины случайно убили своих сослуживцев в Донбассе во время военной операции. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов, передает РИА «Новости».

По его словам, накануне военные убили три человека и ранили 11 в результате собственной ошибки. Пострадавших госпитализировали с различными ранения и ожогами.

Безсонов рассказал, что военные ВСУ запустили снаряд без тормозного каната. В процессе полета у него отказал двигатель и заряд разминирования мощностью до половины тонны упал на военнослужащих.

Ранее сообщалось, что пенсионера в Донецке заставили идти через минное поле.