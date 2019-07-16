Россияне с юмором восприняли заявление Турчинова о Крымском мосту

Жители России иронично восприняли слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что ВСУ при помощи крылатых ракет «Нептун» за несколько минут могут уничтожить Крымский мост.

Как отмечается, многие россияне расценили эти слова, как простое хвастовство. Пользователи Сети усомнились в том, что украинская сторона будет покушаться на Крымский мост.

Другие сообщили, что, если Украина воплотит свои слова, то сама же от этого пострадает. Однако россияне подчеркнули, что страна не будет обращать внимание на эти заявления, так как здесь все нормальные и адекватные люди.

«Если Турчинов снесет Крымский мост нам придется построить его еще раз», — предложил один из пользователей твиттера.

Ранее в Госдуме отреагировали на заявление Турчинова по Крымскому мосту.