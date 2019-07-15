В Госдуме отреагировали на заявление Турчинова по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек высказался по поводу заявления бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун» может за пару минут ликвидировать Крымский мост. Об этом сообщает RT.

По словам Бальбека, запуски этих украинских ракет уже проходили. Он отметил, что пока не было зафиксировано ни одного факта поражения цели комплексом «Нептун».

Депутат также предположил, что Турчинов сделвл такое заявление с целью разрушить тот слабый контакт, который есть между Россией и Украиной.

Ранее Турчинов сообщил о том, что украинские ракеты способны уничтожить военные корабли России.