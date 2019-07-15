Предназначенное для наемников в Донбассе оружие конфисковано в Италии
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На севере Италии у крайне правых организаций был конфискован арсенал оружия. Об этом сообщает ТАСС.
Среди боевого оружия также обнаружена ракета класса «воздух-воздух».
Отмечается, что в рамках дела арестованы три человека, среди которых и бывший кандидат в Сенат от партии «Новая сила».
По данным следствия, участники организаций имеют связь с итальянскими наемниками, которые воевали на юго-востоке Украины.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе.