Предназначенное для наемников в Донбассе оружие конфисковано в Италии

На севере Италии у крайне правых организаций был конфискован арсенал оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Среди боевого оружия также обнаружена ракета класса «воздух-воздух».

Отмечается, что в рамках дела арестованы три человека, среди которых и бывший кандидат в Сенат от партии «Новая сила».

По данным следствия, участники организаций имеют связь с итальянскими наемниками, которые воевали на юго-востоке Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе.