Два самолета с российскими С-400 прибыли Турцию

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В российском Минобороны проинформировали о поставке на турецкую территорию имущества из состава зенитной ракетной системы С-400. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что поставки происходят согласно договоренностям, которые были достигнуты президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

«Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта», — говорится в сообщении.

По данным РИА «Новости», в Анкаре заявили, что на турецкую территорию прибыли шестой и седьмой самолеты с комплектующими С-400.

Ранее сообщалось, что турецкое минобороны проинформировало о том, что на территорию страны прибыл пятый самолет, на борту которого находятся элементы российского зенитно-ракетного комплекса С-400.