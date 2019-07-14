Два самолета с российскими С-400 прибыли Турцию
В российском Минобороны проинформировали о поставке на турецкую территорию имущества из состава зенитной ракетной системы С-400. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».
Отмечается, что поставки происходят согласно договоренностям, которые были достигнуты президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
«Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта», — говорится в сообщении.
По данным РИА «Новости», в Анкаре заявили, что на турецкую территорию прибыли шестой и седьмой самолеты с комплектующими С-400.
Ранее сообщалось, что турецкое минобороны проинформировало о том, что на территорию страны прибыл пятый самолет, на борту которого находятся элементы российского зенитно-ракетного комплекса С-400.