Пятый самолет с российскими С-400 сел в Турции

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Турецкое минобороны проинформировало о том, что на территорию страны прибыл пятый самолет, на борту которого находятся элементы российского зенитно-ракетного комплекса С-400, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что поставка российских комплектующих продолжается.

«В связи с этим на авиабазе Мюртед приземлился пятый самолет», — заявили в минобороны.

Уточняется, что следующие два дня должны прилететь еще два воздушных судна.

Ранее немецкий профессор политологии Томас Егер назвал поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию «победой» российского президента Владимира Путина.