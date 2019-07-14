Пятый самолет с российскими С-400 сел в Турции
Турецкое минобороны проинформировало о том, что на территорию страны прибыл пятый самолет, на борту которого находятся элементы российского зенитно-ракетного комплекса С-400, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что поставка российских комплектующих продолжается.
«В связи с этим на авиабазе Мюртед приземлился пятый самолет», — заявили в минобороны.
Уточняется, что следующие два дня должны прилететь еще два воздушных судна.
Ранее немецкий профессор политологии Томас Егер назвал поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию «победой» российского президента Владимира Путина.