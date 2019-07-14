В Европе заявили о «точке невозврата» для Турции из-за российских С-400

Покупка Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 может стать «точкой невозврата», после которой Анкара покинет ряды западных союзников. Об этом пишет Welt.

По данным издания, сделка между Россией и Турцией состоялась, несмотря на критику со стороны НАТО и США.

В статье отмечается, что Анкара не нарушила договорённость с Москвой, так как рассматривает Россию в качестве переговорного партнёра по Ближнему Востоку, где её влияние выше, чем у США.

Как пишет издание, другой причиной заключения сделки может быть желание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана защититься от США, так как С-400 можно разместить непосредственно вблизи столицы. Так, в 2016 году в ходе неудачной попытки переворота здание турецкого парламента атаковали с воздуха, и теперь, пишет Welt, президент опасается, что, если Турция разместит системы Patriot, Вашингтон будет способен отключить их, когда они могли бы понадобиться в похожей ситуации.