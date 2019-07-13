Солдаты ВСУ избили командира за задержку боевых

Украинские военные в Донбассе избили командира за невыплату боевых, сообщает РЕН со ссылкой на заявление Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Там отметили, что в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ задержка боевых привела к массовому саботированию приказов и дезертирству.

Так, 11 июля четверо военнослужащих, находясь в состоянии опьянения, побили командира роты.

По факту неуставных отношений проводится расследование.

Ранее сообщалось, что украинский военный расстрелял подчиненную в Донбассе.