Новую партию С-400 привезли в Турцию
В Турции приземлился российский самолет с новой партией элементов, необходимых для зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает NTV.
Как отмечается, самолет из России совершил посадку на турецкой авиабазе Мюртед.
Уточняется, что накануне в турецкое государство начали поставлять российские комплексы С-400.
После сборки, как подчеркивается, С-400 начнут эксплуатировать.
Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов комплексов данной модели на сумму в размере $2,5 млрд.