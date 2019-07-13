Новую партию С-400 привезли в Турцию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/291/12370291/RIAN_5857625.HR-pic905-895x505-25729.jpg">

В Турции приземлился российский самолет с новой партией элементов, необходимых для зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает NTV.

Как отмечается, самолет из России совершил посадку на турецкой авиабазе Мюртед.

Уточняется, что накануне в турецкое государство начали поставлять российские комплексы С-400.

После сборки, как подчеркивается, С-400 начнут эксплуатировать.

Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов комплексов данной модели на сумму в размере $2,5 млрд.

Ранее Турция объяснила США причину покупки С-400.