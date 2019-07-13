Турция объяснила США причину покупки С-400
Главы минобороны Турции и Соединенных Штатов Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Акар объяснил Эсперу, почему для Турции важна покупка С-400.
По его словам, турецкое государство находится перед серьезной воздушной угрозой. Причем он не сказал, о какой угрозе идет речь.
В то же время, он добавил, что Турция рассматривает возможность покупки у США комплексов ПВО Patriot.
Ранее сообщалось, что в Турции отметят поставку российских С-400 пирогом для Путина.