Турция объяснила США причину покупки С-400

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Главы минобороны Турции и Соединенных Штатов Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Акар объяснил Эсперу, почему для Турции важна покупка С-400.

По его словам, турецкое государство находится перед серьезной воздушной угрозой. Причем он не сказал, о какой угрозе идет речь.

В то же время, он добавил, что Турция рассматривает возможность покупки у США комплексов ПВО Patriot.

Ранее сообщалось, что в Турции отметят поставку российских С-400 пирогом для Путина.