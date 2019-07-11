Британия ответила на попытку захвата судна иранцами

Великобритания заявила в четверг, 11 июля, что три иранских корабля безуспешно пытались помешать проходу британского коммерческого судна через Ормузский пролив. Об этом сообщает AP.

Правительство Британии заявило, что иранские суда развернулись только после получения «устных предупреждений» от корабля ВМС Великобритании, сопровождающего коммерческое судно British Heritage.

«Мы обеспокоены и продолжаем призывать иранские власти деэскалациировать ситуацию в регионе», — сказано в сообщении британского правительства.

Отмечается, что Революционная гвардия Ирана опровергла обвинения, заявив, что если бы она получила приказ захватить какие-либо корабли, она бы немедленно их выполнила.

Ранее США стали свидетелями попытки кораблей Ирана остановить британский танкер.