WSJ: Трамп определился с новым главой ВМС США

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Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани во время ужина в Вашингтоне, 8... Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани во время ужина в Вашингтоне, 8...
Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани во время ужина в Вашингтоне, 8...
Carolyn Kaster/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует назначить на пост начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным газеты, Трампу придется выбрать Гилдея, так как предыдущий кандидат на пост вице-адмирал Уильям Морэн отказался от должности.

Глава страны уже провел 10 июля совещание в Белом доме и практически утвердил назначение Гилдея, подчеркивает издание.

Ранее был назван временный глава Пентагона.