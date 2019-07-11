WSJ: Трамп определился с новым главой ВМС США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует назначить на пост начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным газеты, Трампу придется выбрать Гилдея, так как предыдущий кандидат на пост вице-адмирал Уильям Морэн отказался от должности.

Глава страны уже провел 10 июля совещание в Белом доме и практически утвердил назначение Гилдея, подчеркивает издание.

Ранее был назван временный глава Пентагона.