Черноморский флот ответил на обвинения Украины о заходе корабля в зону учений

Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону проведения учений Украины и НАТО, сообщает ТАСС.

Там отметили, что российский сторожевой корабль действует в с соответствии с нормами международного права. Данные о заходе корабля в закрытую зону там назвали не соответствующими действительности.

Ранее в пресс-службе ВМФ Украины заявили, что корабль Черноморского флота России «Сметливый» зашел в закрытый район, где проводятся военные учения Sea Breeze.