Гройсман потребовал найти деньги на военный парада, отмененный Зеленским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министерству финансов и министерству обороны страны найти средства для финансирование военного парада в честь Дня независимости, сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что нужно посчитать стоимость проведения парада и источники его финансирования.

По словам Гройсмана, деньги не должны быть изысканы за счет соцвыплат.

Ранее экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен решением действующего лидера страны Владимира Зеленского, который отменил проведение военного парада в День независимости.