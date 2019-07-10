Пентагон раскрыл стоимость военного парада Трампа

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Празднование Дня независимости США 4 июля обошлось Пентагону в $1,2 млн, передает CBS.

Как отмечается, эта цифра включает в себя затраты на транспортировку военных машин и демонстрационные полеты истребителей. Эти деньги были выделены из бюджета военных служб.

Ранее сообщалось, что Трамп хотел превзойти и без того помпезные мероприятия и воздать должное ВС страны. Трамп реформировал торжество в своем собственном стиле. В том числе за счет военного шоу, традиционного салюта в новом месте и другой организации зоны безопасности и подходов для публики. Помимо военной техники, зрители также смогли увидеть авиашоу.