Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»

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Обстоятельства трагедии в Баренцевом море, при которой погибли 14 подводников, выясняет комиссия, которой руководит главком ВМФ Николай Евменов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, причиной возгорания в аккумуляторном отсеке могла стать диверсия или возгорание в электрическом щитке, которое вызвало короткое замыкание. Из-за него мог произойти пожар, а затем взрыв. Не исключается и столкновение с внешним объектом.

Согласно предварительной информации, пожар и взрыв произошли в носовом отсеке на глубоководной станции АС-31. Точное число людей на борту не уточняется, однако на подлодке предусмотрено 24 спальных места.

«У комиссии вызывает вопросы… тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами», — отметил один из источников.

Он добавил, что инструкция предусматривала, что их нужно было использовать в первую очередь.

Ранее СМИ назвали причину аварии на «Лошарике».