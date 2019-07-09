СМИ назвали причину аварии на «Лошарике»

Причиной возникновения аварии на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море, в результате чего погибли 14 подводников, мог стать взрыв литиевого аккумулятора. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, авария началась из-за короткого замыкания, как и говорится в предварительной официальной версии случившегося. Однако после замыкания аккумулятор моментально разрядился и начался его тепловой разгон, который привел к взрывам.

По данным источников, потушить литиевую батарею водой невозможно. Это удастся сделать только путем ее охлаждения.

В результате взрывов часть экипажа погибла, а другая эвакуировалась на БС-136 «Оренбург». Чтобы избежать распространения огня, глубоководный аппарат затопили.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом.