В США вновь пообещали Турции неприятности в случае поставок С-400

Американская сторона снова напомнила Турции о негативных последствиях, если страна не остановит поставки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила руководитель пресс- службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, передает ТАСС.

По ее словам, американская позиция и раньше была такой же.

«Наша позиция в Госдепартаменте в отношении Турции и С-400 не изменилась», — добавила Ортэгус.

Он отметила, что Турция может ощутить реальные последствия своих действий, но у нее еще есть шанс.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Турции санкциями по С-400.