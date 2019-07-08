Литва начала использовать антидроны на границе с Россией

Литовские пограничники стали использовать антидроны на границе с Калининградской областью России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя погранведомства Литвы Гедрюса Мишутиса, были «закуплены три устройства по пресечению полетов беспилотных аппаратов».

Он рассказал, что антидроны блокируют сигнал управления беспилотном и позволяют перехватить и посадить его на землю.

Поставку техники на границу Калининградской области и Белоруссии объяснили тем, что здесь чаще всего осуществляются незаконные полеты беспилотников, которые могут использоваться с целью наблюдения за литовскими структурами, сбора секретной информации, а также для передачи контрабанды.

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