Узбекистан заинтересовался российскими истребителями

Узбекистан запланировал купить у России многофункциональные истребители Су-30СМ, передает РИА «Новости» со ссылкой на проинформированный источник.

Согласно полученным данным, узбекская сторона приобретет самолеты на средства, полученные от государственного экспортного кредита, который предоставит Россия. Помимо истребителей, у России еще закупят средства наземного обеспечения полетов, контрольно-проверочную аппаратуру, авиационные средства поражения и прочее оборудование.

Отмечается, что в ближайшее время Узбекистан сделает заявку на покупку самолетов и оснащения к ним.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России пополнили два новейших истребителя МиГ-35.