Япония потребовала от Ирана вернуться к выполнению сделки

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Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура заявил, что японская сторона призывает Иран немедленно вернуться к выполнению соглашения по ядерной сделке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Япония обеспокоена намерением Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67%.

«Мы выступаем за стабильность на Ближнем Востоке», — добавил Нисимура.

Он также подчеркнул, что Тегеран не должен нарушать свои обязательства по ядерной сделке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана следует «поостеречься» в заявлениях по ядерной программе.