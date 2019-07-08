Япония потребовала от Ирана вернуться к выполнению сделки
Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура заявил, что японская сторона призывает Иран немедленно вернуться к выполнению соглашения по ядерной сделке. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Япония обеспокоена намерением Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67%.
«Мы выступаем за стабильность на Ближнем Востоке», — добавил Нисимура.
Он также подчеркнул, что Тегеран не должен нарушать свои обязательства по ядерной сделке.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана следует «поостеречься» в заявлениях по ядерной программе.