США пригрозили Ирану новыми санкциями

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Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, это станет ответом на развитие иранским государством ядерной программы.

«Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана», — отметил Помпео.

Он также добавил, что вооруженный ядерным оружием Иран будет представлять собой огромную угрозу для всего мира.

Ранее Иран объявил о превышении нормы обогащения урана.