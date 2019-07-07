США пригрозили Ирану новыми санкциями
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, это станет ответом на развитие иранским государством ядерной программы.
«Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана», — отметил Помпео.
Он также добавил, что вооруженный ядерным оружием Иран будет представлять собой огромную угрозу для всего мира.